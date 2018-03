Crolla palazzina di tre piani: nove persone estratte vive dalle macerie

Parte di una palazzina è crollata a Rescaldina, comune italiano di quasi 15mila abitanti della città metropolitana di Milano. Un boato alle 7.45 di sabato mattina, poi il crollo. Il crollo ha interessato tre appartamenti di una palazzina tre piani, dove in tutto le abitazioni sono dodici. Nove i feriti, alcuni estratti da sotto le macerie dai vigili del fuoco e dai soccorritori. Fortunatamente non ci sono vittime.

Crolla palazzina a Rescaldina

In pochi minuti sul posto in via Baracca sono arrivati i soccorsi. Il personale del Comando provinciale dei vigili del fuoco ha presto comunicato di aver estratto alcune persone dalle macerie.

Nove feriti

Dopo ore di ansia, la conferma: sono tutte vive le persone coinvolte nel crollo. Lo ha detto il sindaco Michele Cattaneo. "Nove persone sono ricoverate, per fortuna sono tutti vivi, con diversi livelli di gravità", ha detto il primo cittadino.. Due le famiglie che vivono nella palazzina. "Le cause - ha detto il sindaco - non ancora sono note: c'è ci ipotizza fuga di gas, ma ancora non si sa".

Presenti sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Legnano e i medici del 118.