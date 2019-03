Esplode fabbrica di fuochi d'artificio: tra le macerie recuperato il corpo di una vittima

Un'esplosione ha distrutto questo pomeriggio una fabbrica di fuochi d'artificio a Gesualdo, in provincia di Avellino.

Durante le operazioni dei vigili del fuoco nel deposito di fuochi in via Prima Traversa 4 Novembre, contrada Pastene, è stato rinvenuto il cadavere di una persona. Non si escludono altre vittime e si scava per cercare eventuali altri dispersi.

#14marzo 15:40, intervento in corso dei #vigilidelfuoco a Gesualdo (AV) per lo scoppio di una fabbrica di fuochi pirotecnici, con conseguente incendio della vegetazione nell'area circostante. Durante le operazioni è stato rinvenuto il corpo privo di vita di una persona pic.twitter.com/VvhzTDrPKq — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 14 marzo 2019

I carabinieri del comando provinciale di Avellino e i vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda sono al lavoro per mettere in sicurezza l'intera area. Lo scoppio della fabbrica ha provocato anche l'incendio della vegetazione nell'area circostante. Nella zona si è creato un cratere di vaste dimensioni e la deflagrazione è stata così violenta da essere avvertita a diversi chilometri di distanza.