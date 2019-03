Esplosione in una villetta, poi il crollo e le fiamme: morti padre e figlio

Esplosione in una villetta a Frascati, Castelli Romani: morti padre e figlio, ferita la moglie. La tragedia sabato 23 marzo poco dopo le nove di sera in una villetta di due piani al civico 97 di via Macchia dello Sterparo.

Esplosione villetta Frascati morti Angelo e Mario Bernardini

In seguito all’esplosione parte dell’immobile è crollata ed è scoppiato un incendio: le cause sono in corso di accertamento. Il boato sarebbe stato avvertito nitidamente anche nell’area est della Capitale.

Immediato l'intervento di vigili del fuoco, carabinieri e ambulanze del 118. Nulla da fare per il padre ed il figlio. Le vittime sono Angelo Bernardini, 52 anni, guardia giurata e suo figlio Mario, 22, studente all'università. Ferita la moglie della guardia giurata, Cinzia Tardiola, 47. Un altro figlio 17enne si è salvato perché al momento dell’esplosione non era in casa.

Esplosione Frascati: l'intervento dei vigili del fuoco