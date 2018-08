Esplode autocisterna, un boato e poi le fiamme: sul posto ambulanze e vigili del fuoco

Un boato e poi le fiamme, con un'alta colonna di fumo visibile da lontano. Succede a Bologna, zona Borgo Panigale, dopo un incidente stradale.

Come riferiscono i vigili del fuoco, è esplosa un'autocisterna sul raccordo di Casalecchio della A14 nei pressi di Borgo Panigale.

"A causa incidente in Autostrada, si è verificata un'esplosione con conseguente incendio all'altezza di via Marco Emilio Lepido. Circolazione compromessa, non solo in autostrada, ma anche nella zona di Borgo Panigale", scrive su Twitter la polizia municipale di Bologna.

L'incidente, poi il boato e l'incendio

Dalle prime ricostruzioni, scrive BolognaToday, si scontrati urtati un'auto e una cisterna, che trasportava materiale infiammabile. Dopo l'impatto tra i mezzi, quindi la forte esplosione e l'incendio. I detriti sono schizzati lontano, provocando anche danni - secondo le prime testimoianze raccolte - oltre che alle auto presenti sul posto, anche ad alcuni edifici nelle vicinanze. Via Marco Emilio Lepido è stata interdetta al traffico. La circolazione nell'intera area è congestionata. Il ponte che sovrasta viale Marco Emilio Lepido sarebbe instabile. L'area è transennata e interdetta al traffico.

#BorgoPanigale #6ago 15.00, squadre #vigilidelfuoco al lavoro: inviate sul posto sezioni operative, nucleo #usar e #cinofili. In corso la ricognizione aerea elicottero reparto volo di Bologna pic.twitter.com/TtPdGSFWz1 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 6 agosto 2018

L'autostrada A14 sul raccordo di Casalecchio, tra Bologna Casalecchio e il bivio con la Bologna-Taranto, è stata chiusa in entrambe le direzioni, come comunica la società Autostrade. All'interno del tratto chiuso, il traffico è bloccato e sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso. La presenza di feriti non è stata confermata.

Cosa sta succedendo? Esplosione in corso a #bologna pic.twitter.com/nDEjgRt8bk — Biagio Tozzi (@biagiotozzi) 6 agosto 2018

Sul posto sono al lavoro diverse squadre dei vigili del fuoco, per capire la dinamica dell'accaduto e prestare soccorso dopo che molti veicoli hanno preso fuoco. Presenti anche i sanitari del 118.

