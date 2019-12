Fuga di gas in appartamento: esplosione provoca un morto e tre feriti

Un uomo di 70 anni è deceduto a seguito di una esplosione avvenuta in un appartamento alla periferia di Mondragone in provincia di Caserta. Secondo quanto si apprende altre due persone che si trovavano nell'abitazione, sono rimaste ferite, insieme ad una terza.

Secondo una prima ricostruzione dei vigili del fuoco intervenuti per spegnere un incendio, la causa sarebbe riconducibile ad una bombola del gas difettosa.

#20dicembre #Mondragone (CE) 18:00, intervento in corso dei #vigilidelfuoco per l’esplosione in un appartamento causato da una probabile fuga di gas: il bilancio è di tre persone ferite e un deceduto pic.twitter.com/fcVrRnNjq0