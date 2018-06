Esplodono bombole di gas nel garage, poi l'incendio: due feriti, tra cui un pompiere

Esplosione in una palazzina in zona La Storta, alla periferia di Roma. Sul posto, in via Eligio Possenti, sono arrivati i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia. Nell'edificio si è poi sviluppato un violento incendio.

Secondo le prime ricostruzioni, scrive Lorenzo Nicolini su RomaToday, a causare l'incendio sarebbe stata una fuga di gas da due bombole presenti in un garage della palazzina.

L'esplosione ha generato un incendio al piano terra con le fiamme che si sono propagate successivamente ai piani superiori. Un inquilino del primo piano è rimasto ferito, così come un vigili del fuoco che lo stava mettendo in salvo.

I due feriti sono stati soccorsi dal personale medico del 118 e trasportati all'ospedale Sant'Eugenio. Per permettere i soccorsi il palazzo è stato fatto evacuare.

