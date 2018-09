"Alle 11.30 ho sentito un boato, come una bomba. Non ho pensato a nulla, ho preso la bambina e sono scappato. Pochi minuti dopo era pieno di pompieri, ma nessuno sapeva ancora nulla. Poteva essere una strage". Il racconto di uno dei residenti di via Giovanni Minzoni, ai quartieri spagnoli, in seguito all'esplosione che ha distrutto un appartamento all'ultimo piano.

Il servizio di Massimo Romano su NapoliToday