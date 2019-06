Roma, esplosione in una palazzina: trovata una vittima nello stabile crollato

Massimina, periferia di Roma: sono da poco passate le 16:30 quando una deflagrazione scuote il quartiere. Una palazzina in via Ciro Trabalza è coinvolta da un crollo dovuto ad una probabile fuga di gas. I vigili del fuoco accorsi sul posto con le autobotti hanno infatti dovuto domare anche un incendio divampato su quello che restava della palazzina di due piani in cui vivono quattro famiglie.

Proprio durante le operazioni di spegnimento i pompieri hanno trovato il cadavere di un uomo, presumibilmente l'inquilino dell'appartamento sventrato dalla deflagrazione. Sul posto anche il nucleo NBCR dei Vigili del Fuoco e i Carabinieri di Ponte Galeria coordinati dalla Compagnia di Ostia.

Come spiega Romatoday la palazzina è stata completamente coinvolta dalla esplosione.