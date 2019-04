Paura nella notte, esplosione in un appartamento: decine di sfollati

Notte di paura nel quartiere Cornelia a Roma dove, intorno alle 2 di questa notte, una violenta esplosione ha devastato un appartamento situato al civico 40 di via Federico Galeotti, al secondo piano dello stabile. I testimoni hanno udito prima un forte boato, poi c'è stato il crollo delle mura. Decine di persone si sono riversate sulla via, spaventate dal botto violento, e in gran parte sono rimaste fuori dalle loro case. Una donna anziana, di 86 anni, è rimasta gravemente ferita e trasportata all'ospedale Sant'Eugenio in codice rosso.

Sul posto pattuglie della polizia locale dei gruppi Aurelio e Prati, i vigili del fuoco e i soccorsi. Un via vai di sirene andato avanti per tutta la notte, che ha tenuto sveglio l'intero quadrante. In mattinata sono attesi ulteriori controlli per verificare l'entità del danno.

Esplosione in un appartamento a Roma: danneggiate tre auto

Tre auto che erano parcheggiate in strada sono state danneggiate dall'esplosione che si è verificata la notte scorsa, poco prima delle 2, in via Federico Galeotti, a Roma.

Sul posto quattro squadre dei vigili del fuoco con il supporto di un'autoscala e il carro crolli e le pattuglie della polizia locale dei gruppi Aurelio e Prati. La strada è ancora chiusa al traffico. Da una prima ricostruzione a causare l'esplosione sarebbe stata una fuga di gas. L'appartamento è stato dichiarato inagibile dai vigili del fuoco.