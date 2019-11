Ha rischiato di farsi davvero male, e ha rischiato di provocare danni pesanti allo stabile. Fortunatamente non ci sono serie conseguenze. Un uomo si accende una sigaretta ed "esplode l'appartamento". Succede in via Rossini a Bussolengo, in provincia di Verona, nella tarda serata di domenica.

Esplosione in via Rossini a Bussolengo (Verona)

L'uomo non si era accorto della perdita di gas in casa, e voleva fumare una sigaretta: l'accendino ha quindi innescato una vera e propria deflagrazione. L'esplosione è avvenuta al piano terra di un condominio di due piani. La perdita probabilmente era nel tubo che collegava il piano cottura della cucina al rubinetto del gas, e andava avanti da ore e ore.

La scintilla dell'accendino ha provocato l'esplosione

Così i locali si sono saturati e quando l'occupante dell'immobile, che non si era accorto di nulla, ha acceso una sigaretta ha innescato un esplosione che ha divelto porte e finestre dell'abitazione. Anche la basculante del garage, posto al piano sottostante e collegato all'appartamento, è stata divelta e tutto ciò che era riposto al suo interno è stato scaraventato nel tunnel di manovra.

Escoriazioni e ferite alla nuca per l'uomo, portato fuori dall'edificio dai vigili del fuoco e affidato ai sanitari. Lo stabile non ha subito danni strutturali. Un grosso spavento.