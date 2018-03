Camionista muore travolto da tir: sciopero di 24 ore in porto a Genova

Eugenio Fata non ce l'ha fatta: è spirato in ospedale a Genova l’uomo di 60 anni travolto da una tir nel pomeriggio di lunedì all’interno del Vte. Autista di camion, è arrivato poco dopo le 18 all’ospedale San Martino in condizioni gravissime, e nonostante i tentativi disperati dei medici di salvarlo è deceduto

Incidente a Genova

In base alle prime ricostruzioni il 60enne sarebbe sceso dal suo mezzo per chiedere informazioni, e per motivi ancora da chiarire mentre stava tornando verso il camion sarebbe stato travolto da un altro mezzo in manovra. Immediato la chiamata ai soccorsi, con l’auto medica inviata dal 118 che gli ha prestato le prime cure in attesa dell’arrivo dell’elisoccorso. L’equipe medica ha tentato di stabilizzare il ferito e lo ha portato d’urgenza al San Martino, ma poco dopo l’arrivo il suo cuore ha ceduto.

L’autista del mezzo che lo ha travolto è adesso indagato per omicidio colposo: polizia e Capitaneria di Porto sono incaricati delle indagini, la dinamica andrà ricostruita sin nei minimi dettagli.

Sciopero di 24 ore

In seguito al tragico incidente, i sindacati hanno chiesto e ottenuto la sospensione di tutte le operazioni all’interno del terminal: portuali e autotrasportatori, che più volte hanno puntato il dito contro le scarse condizioni di sicurezza in cui operano, hanno proclamato uno sciopero dalla mezzanotte di lunedì fino alla mezzanotte di martedì 27 marzo, bloccando tutti gli accessi al porto.

"Profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia dell`autotrasportatore vittima oggi di un tragico incidente al porto di Genova". Lo esprime la Filt Cgil nazionale a seguito di quanto accaduto ieri al Vte di Prà, nel porto di Genova, "esprimendo solidarietà allo stop di 24 ore, proclamato dalle segreterie regionali di Filt, Fit Cisl e Uiltrasporti, di tutti i lavoratori portuali e dell`autotrasporto".

