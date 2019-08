Turista italiano muore in Croazia, gravi due bambini

Un morto e tre intossicati in gravi condizioni, tra cui due bambini: questo il bilancio di una tragedia che ha colpito un gruppo di turisti italiani di Sant'Agata Militello in vacanza in Croazia.

Come spiega Messinatoday a perdere la vita è stato il 57enne Eugenio Vinci, ritrovato cadavere stamane nel bagno della barca su cui viaggiava. Secondo le prime ricostruzioni l'uomo avrebbe sbattuto la testa in bagno. Vinci era l'amministratore delegato del gruppo Tuo che gestisce i supermercati Tuodì.

Tragedia in barca in Croazia, la testimonianza

Secondo le prime ricostruzioni Eugenio Vinci avrebbe sbattuto la testa dopo aver perso i sensi in seguito ad un'intossicazione forse provocata dai gas di scarico dell'imbarcazione. Sono tutti ricoverati a Spalato. La situazione più grave è quella della moglie di Eugenio Vinci e dei due bambini.

"Dopo aver mangiato ci siamo sentiti male tutti - spiega il primo cittadino, dal suo letto di ospedale a Spalato - forse per un’intossicazione dovuta al gas del caicco sui cui viaggiavamo o un'intossicazione alimentare. Non sappiamo bene, in realtà, cosa sia accaduto. Solo che stavamo tutti male. Alcuni, tra i quali anche io, ci siamo ripresi presto. Purtoppo il mio amico ha perso i sensi e ha battuto la testa. Gravi invece sono i bambini".