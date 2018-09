Evacuato un palazzo in centro: "A rischio crollo, problemi gravi"

Un palazzo in via Frattina, nel centro di Roma, è a rischio crollo per il cedimento di alcune travi ed è stato evacuato. E' quanto emerso da un sopralluogo della Polizia Locale del I Gruppo Trevi, come spiega Lorenzo Nicolini su RomaToday. Gli agenti, nella mattinata di oggi, 12 settembre, si sono recati al civico 101 per un esposto a seguito di "problemi edilizi" per "travi puntellate" anomale, effettuando quindi analisi tecnico-scientifiche sul luogo.

L'edificio, che non ospita abitazione private ma un negozio e un b&b ai piani superiori, dopo le prime indagini sarebbe "risultato a rischio crollo per il cedimento di alcune travi", come riferisce la Polizia Locale, anche perché i problemi sarebbero "più gravi rispetto a quelli segnalati".

Poco tempo prima dell'esposto erano stati effettuati alcuni lavori al piano terra. Gli esercenti del negozio e gli ospiti delle cinque stanze del b&b sono stati fatti sgomberare per precauzione.

La notizia su RomaToday