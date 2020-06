Il giallo del runner trovato morto in strada: tutti i dubbi sull'infarto

Solo l'autopsia, i cui esiti sono attesi probabilmente in settimana, potrà fare un po' di chiarezza sulla causa del decesso. La morte di Fabio Ricotti, 55 anni, titolare di un negozio di arredamento a Pavia e runner per passione, è un giallo.

La Procura della Repubblica ora vuole vederci chiaro, e anche i parenti vogliono la verità. In un primo momento si pensava fosse stato stroncato da un infarto lungo viale della Libertà, all'ingresso di Pavia. Alcuni passanti hanno dato l'allarme mercoledì dopo le otto di sera e sul posto è intervenuto il 118.

L’uomo, che era vestito da runner, non aveva con sé i documenti (sarebbe uscito senza proprio perché doveva andare ad allenarsi) ma è stato identificato grazie alle testimonianze di alcune persone che lo hanno riconosciuto.

Nonostante i disperati tentativii dei soccorritori, non è stata possibile salvare l'uomo. Trasportato al pronto soccorso dell'ospedale più vicino, è deceduto.

Quello che pareva un infarto dopo i primi accertamenti è risultato essere un importante trauma cranico. Potrebbe essere stato provocato da una caduta, ma gli inquirenti a questo punto non escludono altre piste: il runner potrebbe essere stato urtato da un'auto mentre stava correndo e l'auto non si sarebbe fermata per soccorrerlo. Ricotti, scrivono i giornali locali, non aveva problemi di salute noti.