Omicidio Bailo, Pasini non cambia versione: "Non le ho tagliato la gola"

Non cambia la sua versione dei fatti, nega di aver "tagliato la gola" a Manuela Bailo. In carcere da una settimana a Canton Mombello, Fabrizio Pasini ricostruisce quanto successo nella notte tra il 28 e 29 luglio ad Ospitaletto. Pasini continua infatti a sostenere di aver ucciso Manuela Bailo senza volerlo, spingendola giù dalle scale dell'abitazione di sua madre nel corso di una lite.

La polizia scientifica dopo i rilievi e le analisi racconta però un'altra verità. Infatti sulle scale non hanno trovato tracce di sangue: "Lì ce n'era moltissimo", aveva invece dichiarato Pasini rispondendo a una domanda del pm. C'è anche l'autopsia sul corpo di Manuela a dare indicazioni diverse: la morte della giovane è avvenuta per un taglio netto alla carotide, e non per un colpo alla testa.

Ma c'è ancora molto da chiarire sull'omicidio di Manuela Bailo: ad esempio, Pasini avrebbe raccontato di avere due coltelli nella sua auto, la stessa usata poco dopo l'omicidio per andare in vacanza con la famiglia. Uno è stato trovato, mentre non si trova un coltello francese da campeggio. E poi l'ora del decesso, su cui non ci sono ancora certezze: Padini ha raccontato che, una volta lasciata l'abitazione della madre, Manuela sembrava essere già morta.

A causa delle condizioni in cui è stato trovato il corpo ben 23 giorni dopo la notte del 28 luglio, abbandonato in una vasca di liquami dismessa ad Azzanello, nella campagna cremonese, forse non si saprà mai a che ora Manuela Bailo abbia trovato la morte.