Insulta su facebook i sanitari che lo hanno curato: ora dovrà risarcire l'ospedale

Ha pubblicato su facebook una serie di insulti rivolti ai sanitari dell’ospedale di Rivoli (Torino) che lo avevano curato nel dicembre 2016. Per questo un uomo di 52 anni dovrà risarcire l’Asl di Torino3 con 500 euro (cifra che verrà riutilizzata nei servizi), mentre altri 500 euro di risarcimento andranno al Collegio Infermieri. Oltre ovviamente al pagamento delle spese legali.

La controversia legale era nata dopo la decisione della direzione della Asl e Collegio degli infermieri di sporgere querela nei confronti del 52enne: a loro dire con quelle parole pubblicate su facebook aveva diffamato i lavoratori e danneggiato l’immagine dell’azienda.

L’altro ieri presso la procura della Repubblica si è infatti svolta la seduta dedicata all’atto di conciliazione fra le parti. Il 52enne si è scusato per le accuse pubblicate, ma al Procuratore le parole non sono bastate.

Il Direttore Generale Flavio Boraso si è detto "contento che l’utente, che aveva usato pessime parole verso il nostro Ospedale e verso gli operatori sanitari in particolare, abbia riconosciuto di aver sbagliato. Capisco infatti che possa capitare a chiunque di noi di vivere momenti critici e difficili, anche in ambito sanitario, ma le eventuali ragioni devono essere opportunamente segnalate seguendo i canali istituzionali che la nostra ASL mette a disposizione per tutti i pazienti (Primario /capo sala del reparto, Ufficio relazioni con il pubblico, Direzione Sanitaria, etc)".