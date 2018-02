Annuncia il suicidio su Facebook e si imbottisce di Tavor: salvata in extremis

Ha annunciato il suo suicidio su Facebook. Poi ha ingerito diverse pasticche di Tavor (un famoso psicofarmaco contenente benzodiazepine). Un gesto che poteva costare la vita ad una ragazza di 18 anni originaria dell'Ecuador, residente in viale Certosa a Milano.

Il peggio è stato evitato solo grazie alla tempestiva segnalazione di un'amica e alla bravura di una carabiniere della Pattuglia mobile di zona della Compagnia Magenta. La giovane è salva: è ricoverata in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. Come racconta Stiben Mesa Panigua su MilanoToday, prima di tentare il suicidio la ragazza si è sfogata su Facebook, ma il suo post non è passato inosservato.

Annuncia il suicidio su Facebook e tenta il suicidio

Una sua conoscente - residente nel Vercellese - ha chiamato le forze dell'ordine. La ragazza, un'italiana di 19 anni, non ha saputo indicare il numero civico del condominio dell'amica. E' stato proprio questa la difficoltà maggiore per i militari che per una serie di 'infiniti' minuti, tra le 17 e le 18, hanno vagato per il vialone - composto da oltre 300 numeri civici - alla ricerca della giovane. Un aiuto per loro è arrivato nuovamente da Facebook, attraverso il social sono risaliti all'ex fidanzato della ragazza, che ha dato ai militari il numero della donna.

Al telefono con i militari, la giovane, visibilmente agitata, ha accettato di affacciarsi alla finestra di casa. Solo così, le varie gazzelle in zona sono riuscite a trovarla - la sua abitazione si trovava al quarto piano di un condominio - e a salvarla. Portata dal personale del 118 all'ospedale Sacco, la ragazza è stata ricoverata in condizioni serie ma non in pericolo di vita. Ora verrà seguita dagli specialisti del nosocomio.

