Marito e moglie trovati morti in casa: ipotesi omicidio-suicidio

A fare la drammatica scoperta sono stati i carabinieri martedì mattina. Due anziani coniugi sono stati trovati senza vita a Fai della Paganella (Trento). L'allarme è stato dato da un vicino di casa che dalla finestra ha visto i due corpi esanimi a terra.

Fai della Paganella, trovati morti Sergio Cini e Luisa Zardo

Le vittime sono Sergio Cini e Luisa Zardo, di 85 ed 84 anni: abitavano in via Cortalta. Le indagini sono in corso e gli inquirenti non escludono nulla al momento: secondo le prime informazioni l'ipotesi più accreditata sarebbe però quella di un omicidio-suicidio. Su almeno uno dei due corpi sarebbero presenti ferite d'arma da fuoco. I due erano malati da tempo.