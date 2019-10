Cieca "assoluta" da 21 anni, ma firma senza occhiali: sequestrati 263mila euro

Dal 1998 percepiva la pensione e l'indennità di accompagnamento riservate agli invalidi civili riconosciuti quali "ciechi assoluti", ma era perfettamente in grado di vedere. Scoperta la truffa, la Guardia di Finanza di Catanzaro ha quindi messo in atto, nei confronti di un'anziana signora di 84 anni, il sequestro di beni e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di 263mila euro, ovvero quanto indebitamente sottratto alle casse pubbliche dalla falsa invalida in ben 21 anni.

La misura cautelare patrimoniale, disposta dal Gip del Tribunale di Catanzaro su richiesta del sostituto procuratore della Repubblica, Pasquale Mandolfino, è l'epilogo di un'indagine avviata nel 2018, nel corso della quale i finanzieri, dopo svariati appostamenti effettuati nell'hinterland di una cittadina collinare catanzarese, sono riusciti ad accertare che la donna era perfettamente in grado di vedere ed addirittura di firmare senza occhiali o altro.

Nei confronti della falsa invalida, così, è scattata la denuncia da parte delle Fiamme Gialle catanzaresi per il reato di truffa aggravata e continuata ai danni dello Stato. Durante il sequestro, i finanzieri hanno accertato che nel corso degli anni la donna era riuscita ad accumulare disponibilità finanziarie liquide per oltre 200.000 euro, ripartite su due distinti istituti bancari, prontamente vincolate per finalità di giustizia.