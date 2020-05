Da sette anni percepiva 700 euro al mese: falsa cieca scoperta dalla Finanza

Da sette anni si spacciava per cieca nonostante ci vedesse benissimo, e percepiva un'indennità di 700 euro mensili, secondo l'accusa. Grazie alle indagini condotte dalla Guardia di Finanza di Salerno, una donna di 66 anni, salernitana, è stata scoperta e raggiunta da un decreto di sequestro preventivo per equivalente finalizzato alla confisca per un importo complessivo di 73mila euro, relativo a beni e denaro nella sua disponibilità.

Il provvedimento è stato eseguito dalla Guardia di Finanza su disposizione della Procura della Repubblica di Salerno ed emesso dal Tribunale salernitano. La 66enne è indagata per il reato di truffa aggravata ai danni dell'Inps. Attraverso pedinamenti, appostamenti e videoriprese, i militari del Nucleo di Polizia economico finanziaria di Salerno hanno riscontrato che la donna conduceva in realtà una vita del tutto normale, incompatibile con la patologia a lei riconosciuta.

Secondo le accuse, la 66enne aveva percepito indebitamente per oltre sette anni l'indennità di accompagnamento pari a 700 euro mensili riservata ai ciechi assoluti.