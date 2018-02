Falsa rapina con l'aiuto della colf: quattro arresti

I carabinieri hanno arrestato quattro italiani per una falsa rapina avvenuta la mattina del 15 maggio 2017 in una villa di via Acqui, a Borgo Po (Torino).

A finire in carcere sono stati due 43enni, autori materiali della rapina, una 40enne, colf della famiglia, che era stata trovata legata e imbavagliata in casa e che in realtà era la basista del colpo, e il marito, suo coetaneo.

Il bottino era stato di circa mezzo milione di euro, tutto in gioielli.

L'indagine è stata coordinata dal pm Andrea Padalino e condotta dai carabinieri della compagnia San Carlo.

Per sviare le indagini la donna aveva raccontato che gli autori della rapina erano persone dell'est europeo. A tradirla il fatto che, nonostante avesse detto di essere stata immobilizzata per ore, non avesse chiesto neppure un bicchiere d'acqua o di andare in bagno alla padrona di casa che l'aveva soccorsa.

Visto che la rapina è stata soltanto simulata, l'accusa è di furto aggravato per tutti.

