Scoperto dipendente comunale "cieco civile assoluto" che guidava lo scooter

Per l'Inps era "cieco civile assoluto" e titolare di una pensione di accompagnamento. Era anche stato assunto dal Comune di Napoli come centralinista in "categoria protetta", ma in realtà riusciva a camminare benissimo senza bastone e guidava addirittura lo scooter.

Come racconta Vincenzo Sbrizzi su NapoliToday, l'uomo - un 46enne - è stato scoperto dai finanzieri del comando provinciale di Napoli, che hanno portato a termine una lunga indagine con il sequestro di due immobili, un terreno e diversi conti correnti intestati al falso cieco. Un sequestro per un valore totale di 110mila euro a fronte degli assegni pensionistici incassati dall'Inps.

Il 46enne è accusato di truffa aggravata ai danni dello Stato. Le erogazioni risalgono al 2003, quando gli era stata riconsciuta la pensione di accompagnamento mentre dal 2001 è stato assunto al Comune. L'uomo era anche riuscito ad ottenere una patente di guida superando le visite mediche con 8/10 di vista.

