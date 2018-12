Leggeva il giornale al bar e stava sui social: smascherato falso cieco con due pensioni

Andava a fare la spesa, leggeva il giornale al bar, portava il cane al parco senza guinzaglio, usava addirittura i social network per postare foto e video che lo vedevano svolgere normali attività, come ad esempio tagliare delle assi di legno. Peccato che per l'Inps avesse un grave deficit della vista e per questo percepisse una pensione di invalidità.

La Guardia di Finanza di Torino è arrivata a lui grazie a una segnalazione e l'uomo, un 60enne originario della provincia di Agrigento ma residente a Pont Canavese, è stato denunciato per truffa ai danni dell'Inps.

Il 60enne è stato osservato per diverso tempo e i finanzieri hanno constatato che, con un bastone per ciechi e accompagnato da un "falso" cane guida, era solito frequentare bar dove generalmente, oltre a consumare il caffé, leggeva il giornale o controllava il proprio smartphone.

L'uomo inoltre percepiva ben due pensioni: una per anzianità e una per invalidità, grazie alle quali era riuscito ad ottenere nel corso degli anni ingenti somme di denaro: si parla di oltre 30mila euro.

Il reato che gli viene contestato è truffa aggravata ai danni dello Stato. Oltre alla restituzione delle somme indebitamente percepite, l'uomo rischia fino a due anni di carcere.