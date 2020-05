Resta senza farmaco antitumorale per errore, farmacista rimedia e glielo porta a casa

Per un errore burocratico, una prescrizione medica sbagliata, un ragazzo malato di tumore ha rischiato di rimanere senza il farmaco di cui aveva bisogno ma grazie all’azione del farmacista a cui il padre del giovane si era rivolto tutto è andato per il meglio.

A raccontare la vicenda, avvenuta nel weekend a Napoli, è stato lo stesso farmacista, il dottor Raffaele Marzano, in un post su Facebook. “La telefonata è arrivata sabato sera: per un mero errore di prescrizione, un giovane ragazzo, in lotta contro un tumore, sarebbe rimasto senza medicinale”.

“La prassi burocratica avrebbe previsto una nuova prescrizione da parte del medico, la richiesta in farmacia, l’arrivo del farmaco il giorno dopo”, ha spiegato Marzano. Un iter formalmente corretto, ma che avrebbe richiesto troppo tempo e rischiato di aggravare la situazione. Marzano ha quindi deciso di contattare “per le vie brevi” Gennaro Dello Iacovo, amministratore delegato Federfar.Na, il quale ha deciso “per un’apertura straordinaria del deposito che si occupa della gestione e logistica dei farmaci di proprietà delle AASSLL e che le farmacie distribuiscono per loro conto, evitando ai cittadini di doversi recare presso distretti ed ospedali”. Grazie alla collaborazione del responsabile della logistica Gianluca De Falco tutto il necesario per il ragazzo era già stato predisposto nelle prime ore di domenica mattina.

Da lì è partita la corsa del dottor Marzano per far avere il farmaco al ragazzo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.