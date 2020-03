Farmacista reagisce alla rapina, ecco come mette in fuga il bandito (video)

Tenta la rapina, ma il farmacista non si lascia intimorire e lo mette in fuga in malo modo. È successo nei giorni scorsi all'interno di una farmacia di via Perez, a Palermo. Un uomo è entrato nel tardo pomeriggio con un casco da moto in testa, una mascherina di carta e un pesante catenaccio in metallo brandito come un'arma. Ha minacciato una dipendente e ha girato dietro il bancone convinto di essere a un passo dal suo obiettivo.

Il bandito ha iniziato quindi a prendere i soldi dal registratore di cassa ma improvvisamente dal retrobottega è arrivato il titolare della farmacia. "Stavo lavorando - racconta Giuseppe Palermo a PalermoToday - quando ho capito che qualcosa non andava. Ho visto dalle immagini della videosorveglianza che c'era questa persona e mi sono fiondato lì. È rimasto spiazzato e ha provato a colpirmi con il catenaccio, ma sono molto alto e non c'è riuscito. Al colpo subito tra l'altro ha lasciato cadere quei pochi soldi che era riuscito ad afferrare".

Il resto della scena lo raccontano le immagini dell'impianto di sicurezza. Il video mostra il titolare avventarsi contro il rapinatore che, intuendo ciò che sarebbe potuto accadere, ha preferito battere in ritirata. E lo ha fatto mentre il farmacista lo inseguiva con il primo oggetto pesante trovato all'interno dell'attività. Pochi minuti dopo sono intervenuti gli agenti di polizia che hanno avviato le indagini dopo aver ascoltato il racconto dei presenti e acquisito le immagini della videosorveglianza.

