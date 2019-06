Abusi sessuali sulle tre nipotine: nonno arrestato

Le accuse sono molto pesanti. Per anni avrebbe abusato sessualmente delle tre nipotine, due di 10 anni e una di 14 anni. Un nonno 71enne residente a Fasano (Brindisi) è stato arrestato. Il ruolo delle insegnanti delle vittime è stato decisivo. Le nipotine si sono infatti confidate con loro, che a loro volta poi hanno attivato i carabinieri. A seguito delle indagini effettuate dai militari della stazione di Fasano, all’alba di oggi (martedì 11 giugno) l’anziano è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in regime di domiciliari emesso dal tribunale di Brindisi, su richiesta della Procura della Repubblica. Il pensionato è indagato per presunti atti di violenza sessuale aggravata dall’aver commesso e reiterato il fatto in danno delle nipoti minorenni, con abuso di relazioni domestiche.

Fasano, atti sessuali con le nipotine: nonno arrestato

Le indagini, anche grazie alla consulenza di uno psicologo, hanno consentito di ricostruire l'orrore. Gli episodi di violenza, cominciati nel 2009 con la maggiore delle tre nipoti, sarebbero andati avanti sino all’aprile del 2019 e si sarebbero svolti quando le tre bambine venivano anche temporaneamente affidate alla vigilanza dei nonni. A volte quando di notte rimanevano a dormire dai nonni, per paura di essere insidiate, chiudevano la camera da letto a chiave. Dagli accertamenti è comunque emerso che i presunti episodi sarebbero avvenuti con atti subdoli e repentini, compiuti improvvisamente allo scopo di sorprendere le minori e quando non vi erano altre persone presenti. Comportamenti che gli inquirenti definiscono "incompatibili con semplici manifestazioni di affetto" di un nonno nei confronti delle nipoti.

I comportamenti che sarebbero stati subiti dalle minori sono stati descritti dalle vittime con drammatica lucidità.