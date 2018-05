Fattorino in prova simula una rapina per problemi di soldi, poi si pente: assunto

La mattina del 15 maggio un fattorino di 44 anni aveva denunciato di essere stato rapinato in via Fulvio Testi a Milano, dopo aver effettuato alcune consegne dei bar della zona: due malviventi gli avevano puntato una pistola alla gola e si erano fatti consegnare tutti i contanti.

Un racconto angosciante e dettagliato, che però si è rivelato falso dalla prima all'ultima parola, come racconta Il Corriere della Sera. Eppure questa vicenda ha avuto un lieto fine: il titolare della cooperativa per cui lavora il fattorino ha deciso di non prendere provvedimenti nei suo confronti e di assumerlo.

Gli agenti del commissariato Greco-Turno, incaricati degli indagini, non avevano trovato alcun riscontro al racconto del fattorino: le telecamere di sicurezza della zona non avevano ripreso nulla che coincidesse con la dinamica denunciata dall'uomo e non c'erano testimoni.

Messo davanti all'evidenza, il 44enne è crollato e ha ammesso di essersi inventato tutto e di aver intascato i soldi per arginare la propria situazione economica. Il fattorino si è quindi assunto le proprie responsabilità, rimborsando al suo superiore tutto il denaro. Il fattorino rischiava di essere denunciato e cacciato, ma il superiore ha deciso di dargli fiducia e assumerlo: era in prova da gennaio, ora ha un contratto.

