Fattorino muore azzannato da tre cani mentre fa una consegna

Tragedia a Portopalo, alla periferia di Siracusa. Un fattorino catanese di 55 anni è morto dopo essere stato azzannato da tre cani durante una consegna in un agriturismo.

L'uomo, che lavorava per conto di Sda, si sarebbe presentato nel pomeriggio di ieri in una proprietà privata nella campagne di Portopalo per fare una consegna.

Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, il 55enne sarebbe stato accerchiato da tre cani. Il suo corpo è stato ritrovato diverse ore dopo, riverso a terra, dai proprietari della struttura.

Gli animali sono stati trasferiti in una struttura specializzata dopo l'intervento dei veterinari.

