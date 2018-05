Malore in piscina durante l'allenamento: è morta Federica Menotti

La tragedia ha colpito profondamente il mondo del nuoto laziale e nazionale.

La morte di Federica Menotti

E' morta mentre si allenava in piscina Federica Menotti, nuotatrice di 35 anni. Era il 21 maggio quando l'atleta ha accusato un malore in una piscina a Genzano di Roma, ai Castelli Romani. Originaria di Aprilia, Menotti si era trasferita a Lanuvio dove viveva con la sua famiglia.

Malore in piscina

Il malore è stato improvviso, i soccorsi dei sanitari del 118 e la corsa verso l'ospedale si sono rivelati vani.

Cordoglio e sgomento su Facebook

La morte di Federica Menotti ha colpito società, tesserati e semplici sportivi: "La Rari Nantes Aprilia si unisce al dolore della famiglia Menotti per la perdita della cara Federica, atleta e persona esemplare. SARAI SEMPRE NEI NOSTRI CUORI". E ancora: "Siamo rimasti in silenzio - si legge sulla pagina facebook di Meeting Genzano - perchè la scomparsa di una nostra atleta ci ha sconvolti profondamente...Ci uniamo al dolore della famiglia per questa tragedia indescrivibile...Chiediamo Poche parole e un silenzio di rispetto in questo assurdo momento di dolore...".

La Procura di Velletri ha aperto un'inchiesta.

