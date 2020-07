Morta a 21 anni, il dolore per Federica si trasforma in speranza: i familiari donano le cornee

Aveva già dichiarato il suo assenso alla donazione di organi e tessuti al momento del rilascio della carta d'identità. Una scelta poi confermata dai suoi familiari, nonostante il momento di grande sofferenza. Federica, di Corato in provincia di Bari, aveva 21 anni. E' morta nei giorni scorsi colta da un improvviso malore. Grazie a lei, a quella decisione, dal profondissimo dolore per la sua scomparsa è nato un gesto di speranza: i genitori, confermando la scelta di Federica, hanno dato l'assenso per la donazione delle cornee.

L'estremo gesto di generosità di Federica e dei suoi familiari è stato reso noto dalla Asl Bat. "Siamo profondamente addolorati - dice il direttore generale Alessandro Delle Donne - ma oggi il gesto di Federica e della sua famiglia è particolarmente significativo per il carico emotivo che la loro storia porta in sé. Oggi più che mai sentiamo la necessità di sottolineare che la donazione degli organi e dei tessuti è un gesto di profondo amore nei confronti della vita che continua, anche nella sofferenza più lacerante".

La donazione delle cornee è stata effettuata presso l'ospedale Bonomo di Andria dove solo pochi giorni fa è stata istituzionalizzata la struttura di Coordinamento Trapianti: "Il consenso alla donazione degli organi e dei tessuti è in continua crescita - aggiunge il direttore Alessandro Delle Donne - ma quello che conta oggi è il messaggio che Federica e la sua famiglia hanno lasciato a tutti noi e ai più giovani in particolare. Nonostante la sua giovane età, Federica aveva già scelto e la sua volontà ha incrociato quella della sua famiglia, unita e compatta nel sostenere un gesto di continuità e di solidarietà".