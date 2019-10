In moto contro un'auto: giovane sindaco in prognosi riservata

Federico Laini, giovane sindaco 26enne di Pisogne (in provincia di Brescia), è rimasto coinvolto intorno alle 19 di sabato in un incidente in moto lungo via Piò, la strada che da Costa Volpino porta alla frazione di Gratacasolo. Mentre viaggiava in direzione di Pisogne, il primo cittadino si è schiantato contro un'auto che sopraggiungeva nell'opposto senso di marcia.

Federico Laini, incidente per il sindaco di Pisogne: è in prognosi riservata

L'impatto è stato terribile: Laini ha riportato profonde fratture al volto e una lieve emorragia cerebrale. Sul posto è subito intervenuta un'auto medica della Croce Blu di Rovere, poi - vista la criticità della situazione - è stato fatto intervenire anche l'elisoccorso, che ha poi trasportato d'urgenza il ferito alla clinica Poliambulanza di Brescia, dov'è ora ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione.

Le sue condizioni sono definite gravi, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita, sebbene ancora preoccupa l'emorragia cerebrale. Non si conosce l'esatta dinamica del sinistro, sulla quale sono al lavoro gli agenti della Polizia Stradale.