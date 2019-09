Esce per fare un giro in mare in canoa e scompare: nessuna traccia di Federico Merlo

Si sono perse le tracce di Federico Merlo, 22enne di origine palermitana scomparso a Pantelleria dopo essere uscito per fare un’escursione in mare a bordo di una canoa. La capitaneria di porto ha avviato le ricerche domenica notte, battendo le coste pantesche anche per tutta la giornata di ieri, dopo un'interruzione a causa del maltempo.

Federico Merlo, scomparso dopo una gita in canoa

Merlo, residente di anni a Padova, stava trascorrendo le vacanze da solo nell’isola di Pantelleria. Domenica mattina ha noleggiato una canoa in zona Scauri ed è uscito in mare. Intorno alle 22 una canoa abbandonata è stata ritrovata lungo gli scogli a Nikà, a sud ovest dell’isola, risultata poi quella affittata dal ragazzo e mai restituita.

Anche un elicottero per le ricerche

Per le ricerche è stato impiegato anche un elicottero, oltre ai sommozzatori e al personale di vigili del fuoco e della Protezione civile a terra. Viste le modalità di ritrovamento della canoa e il salvagente, è possibile che il ragazzo sia stato sorpreso dal maltempo e che li abbia abbandonati cercando riparo altrove. Per il momento resta però aperta ogni ipotesi.