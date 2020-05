Pensionato ammazza la moglie con una coltellata alla gola

Ancora un femminicidio. A Niscemi, grosso comune in provincia di Caltanissetta, un uomo ha sferrato una coltellata alla gola che è stata fatale alla moglie. L'orrore è avvenuto all'interno dell'abitazione della coppia nella provincia nissena. L'uomo si è presentato in caserma con i vestiti ancora sporchi di sangue. "Ho ammazzato mia moglie", avrebbe detto ai militari.

In pochi minuti sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Niscemi e quelli del Reparto territoriale di Gela. Il femminicida è un pensionato. Quando i militari sono giunti al piano terra della palazzina in via Falcone hanno trovato la donna distesa sul letto in una pozza di sangue e con un tagliacarte ancora conficcato nel collo. La coppia che aveva due figli, uno dei quali vive nello stesso palazzo dei genitori, pare non avesse una storia di violenze alle spalle.

"Non ci sono denunce per stalking e maltrattamenti", spiegano gli investigatori dell’Arma. Sembra, invece, che il pensionato, che è stato adesso arrestato, avesse da qualche tempo problemi psichiatrici e fosse in cura al dipartimento di salute mentale. Sul posto ci sono il medico legale, il procuratore di Gela, Fernando Asaro, e il sostituto Mario Calabrese. La lunga scia di femminicidi non si è fermata durante il lockdown. Oggi l'ennesimo dramma.