Donna accerchiata e sbranata da un branco di cani

Sono gravissime le condizioni di una donna di 60 anni accerchiata e sbranata da un branco di cani nel tardo pomeriggio di ieri, a Lampedusa. La donna ha riportato gravi ferite al volto, al torace e alle gambe: è stata ritrovata in una pozza di sangue e subito è stata portata al Poliambulatorio da dove i medici hanno disposto il trasferimento - con elisoccorso del 118 - all'ospedale Civico di Palermo.

Accerchiata e sbranata da un branco di cani a Lampedusa

Decisivo l'intervento di un passante che ha sentito le urla della 60enne ed è intervenuto, allontanando i tre cani. Poi sono accorsi, per prestare aiuto, anche altri isolani. Terribile la scena che i soccorritori si sono ritrovati davanti agli occhi. Il quadro clinico della lampedusana è delicato. La Procura ha subito aperto un'inchiesta coordinata dal pubblico ministero Cecilia Baravelli.

L'ufficio diretto da Luigi Patronaggio e dal suo vice Salvatore Vella ha disposto il sequestro degli animali, eseguito dai carabinieri e dai veterinari dell'Asp. Secondo le prime informazioni, i cani non sarebbero randagi ma di proprietà di un cittadino. Il proprietario sarebbe stato rintracciato e iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di lesioni personali gravissime. Oltre all'omessa custodia degli animali, gli inquirenti ipotizzano che gli stessi siano stati accuditi in condizioni non idonee.