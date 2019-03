Lite tra vicini degenera e spunta una spada da samurai: due feriti

Serata di ordinaria follia a Figline Valdarno, in provincia di Firenze. Al culmine di una lite tra vicini di casa, degenerata in un'aggressione armata, ha sfoderato una scimitarra giapponese ed ha colpito un condomino, 37enne, e una sua parente, la suocera 64enne, per fortuna feriti solo lievemente. Per questo un 59enne è stato bloccato dai carabinieri, che poi lo hanno denunciato per lesioni personali, minaccia aggravata nonchè porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Durante la seguente perquisizione nell'appartamento è stato scoperto un arsenale di armi bianche illegalmente detenuto, degno di un samurai, sia pur improvvisato come nel suo caso, che è stato sequestrato. I carabinieri della compagnia di Figline sono intervenuti in una palazzina del centro valdarnese dove era stata segnalata al 112 una lite condominale, che si è conclusa con la denuncia a piede libero alla Procura della Repubblica di Firenze del 59enne, B.S., pensionato figlinese.

La lite era ampiamente degenerata oltre il livello di guardia. Nel corso della lite con il vicino del piano di sotto, a causa di alcuni rumori ritenuti molesti, B.S. ha preso una katana - una tipica spada giapponese corrispondente ad una scimitarra ma con impugnatura a due mani - e ha ferito il 37enne alle mani ed all'addome. Il 59enne ha poi colpito a un braccio anche la suocera del 37enne, nel frattempo intervenuta in difesa del genero dopo aver sentito un gran trambusto sul pianerottolo.

Le condizioni non sono serie, fortunatamente: entrambi i feriti, ricorsi alle cure dei sanitari dell'ospedale Santa Maria Annunziata di Bagno a Ripoli (Firenze) hanno riportato ferite non gravi: la 64enne ha ricevuto una prognosi di sei giorni, il genero di sette giorni. Le pattuglie dell'Arma accorse nella casa dell'aggressione hanno bloccato il 59enne e hanno perquisito il suo appartamento: oltre alla scimitarra utilizzata per ferire i vicini, i carabinieri hanno rinvenuto un vero e proprio arsenale di armi giapponesi, illecitamente detenute: 13 spade del tipo katana, 11 coltelli, 7 pugnali e 2 stelle metalliche cosiddette 'shuriken'.