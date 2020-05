Assalto armato in banca, feriti una guardia giurata e un agente della Polfer operato d'urgenza

La rapina in una filiale Bnl ad Aversa (Caserta). L’agente della Polfer si trovava lì fuori dal servizio, quando è stato raggiunto da diversi colpi d’arma da fuoco. Ferito e ricoverato in ospedale anche la guardia giurata. Banditi in fuga