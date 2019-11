Spari nel traffico a Roma: ferito un uomo

Colpi di pistola in strada, un uomo ferito. Succede a Roma, in via Boccea, poco dopo le 19:00 di giovedì 14 novembre. La vittima dell'agguato è un uomo di 40 anni, ferito da due proiettili all'addome mentre si trovava in auto fermo nel traffico. Ad assistere alla scena sono stati decine di automobilisti, all'altezza di via Casal del Marmo, zona Casalotti.

Roma, via Boccea: spari nel traffico, uomo ferito

Mezz'ora più tardi l'uomo si è presentato all'Aurelia Hospital raccontando di essere stato vittima di un tentativo di rapina dell'orologio a parte di due uomini in scooter: è stato sottoposto ad un intervento chirurgico d'urgenza di estrazione delle ogive. I carabinieri del Nucleo Investigativo di Ostia assieme a quelli della Sezione Operativa della Compagnia Roma Cassia indagano, dopo aver ascoltato la vittima. I due uomini in scooter che l'hanno affiancato indossavano caschi integrali. Per il ferito 10 giorni di prognosi: era già noto alle forze dell'ordine. Si lavora per ricostruire la dinamica dei fatti e non si esclude alcuna ipotesi.