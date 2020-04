Fermato per i capelli troppo in ordine: era appena stato dal barbiere, multato

È scattata la multa per un parrucchiere di 50 anni di Rovellasca (Como) e il suo ultimo cliente pizzicato dalla polizia locale poco dopo aver dato una sfoltita ai capelli. È stata proprio la sua chioma, in ordine e ben pettinata, a mettere sul chi va là gli agenti abituati evidentemente ai capelli e alle barbe incolte risultato della chiusura dei parrucchieri per l'emergenza coronavirus.

Una volta fermato l’uomo ha ammesso subito di aver fatto un salto dal suo barbiere di fiducia. I due dovranno pagare 280 euro di multa. Per l’hair stylist, che aveva deciso di lavorare 'in barba', è proprio il caso di dirlo, ai divieti per il contenimento dell'epidemia Covid, è scattata anche la segnalazione alla Prefettura.