Truffatore fermato dalla polizia, si complimenta con gli agenti: "Se lo Stato funzionasse come voi..."

Un 38ene napoletano residente a Milano è stato fermato dagli uomini della Questura di Novara mentre tentata di vendere orologi abusivamente. Durante gli accertamenti, con fare ironico, si è complimentato con loro per la solerzia e lo zelo del loro intervento: "Se lo Stato funzionasse come la Questura di Novara non si avrebbero più problemi di ineffiecienza in Italia", ha detto.

L'uomo, come racconta NovaraToday, è stato fermato dagli agenti della Volante fuori da un centro commerciale dove, fingendosi un adetto della Dhl, con tanto di pettorina di riconoscimento, stava tentando di vendere alcuni orologi ad un passante.

Effettuati gli accertamenti del caso, i poliziotti hanno scoperto che il "venditore" in realtà si spacciava per dipendente della nota ditta di trasporti al solo fine di essere più credibile agli occhi dei suoi "acquirenti". L’uomo, con vari precedenti penali per truffa, è stato quindi denunciato per il reato di sostituzione di persona, multato con sanzione amministrativa per la vendita senza licenza, grazie anche al contributo degli operatori della polizia locale, e sottoposto alla misura di prevenzione del divieto di ritorno nel Comune di Novara.

Il provvedimento del divieto di ritorno - commentano dalla Questura di Novara - è una misura di prevenzione molto efficace che viene adottata dal Questore nei confronti di soggetti dediti ad attività illecite, delittuose o comunque socialmente pericolose, che non hanno fondato motivo di permanenza in un determinato comune e i quali pertanto, vengono allontanati con effetto immediato da quel territorio per un periodo medio di tre anni".