Festa abusiva in un appartamento, la polizia arriva con dodici pattuglie

Ben 12 volanti della polizia sono intervenute in un'abitazione di via Foligno, a Torino, dopo la segnalazione di musica a volume troppo elevato da parte di alcuni residenti.

Gli agenti hanno scoperto che in un appartamento era in corso una festa abusiva a cui stavano partecipando diverse persone, naturalmente in piena violazione delle norme di sicurezza anti-Covid.

Tre partecipanti, completamente ubriachi, avrebbero aggredito gli agenti non avendo per nulla gradito la loro visita. Per loro è scattato l'arresto con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Gli altri dovranno pagare una multa che sarà almeno di 400 euro a testa.