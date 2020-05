Festa in un appartamento, la 'notte brava' finisce con 10 multati e una ragazza in ospedale

È durata tutta la notte la festa a base di alcol organizzata da un gruppo di ragazzi in un appartamento nel quartiere Arco di Travertino, a Roma.

Gli schiamazzi sono stati segnalati al 112 e sono intervenute due pattuglie dei commissariati Appio e San Giovanni. Ad organizzare il party, in violazione delle norme anti-Covid, una decina di ragazzi gran parte dei quali originari dell'Ecuador. Dopo un inutile tentativo dell'affittuario di negare quello che stava accadendo, i poliziotti sono entrati in casa e hanno trovato 10 persone nascoste. In una delle camere da letto, priva di sensi forse a causa dell'alcol, c'era un'adolescente che è stata soccorsa prima dai poliziotti e poi dai paramedici del 118 che l'hanno trasportata in ospedale.

Subito dopo, gli stessi agenti hanno rintracciato i familiari della ragazza che, ormai da alcune ore, la stavano cercando. Tutte le persone presenti, dopo le operazioni di identificazione, sono state sanzionate.