Fidanzati intossicati dal monossido: il dramma di Capodanno

Tragedia nella notte di Capodanno sulle montagne di Tola, frazione di Valdisotto, in provincia di Sondrio. Sono state probabilmente le esalazioni di monossido a uccidere nel sonno Denis Romedi, studente universitario di 21 anni di Valdisotto. Il giovane è stato trovato senza vita dal padre nel pomeriggio di ieri, martedì 1 gennaio, nella casa di montagna della famiglia. La fidanzata, anche lei 21enne, dormiva accanto a lui ed è stata trasportata in elicottero in ospedale, al Niguarda di Milano. Ora è ricoverata in prognosi riservata.

Tragedia in Valdisotto: Denis Romedi morto a 21 anni, fidanzata gravissima

A scoprire la tragedia, avvenuta la notte di San Silvestro nella baita dove la coppia si era recata per festeggiare il nuovo anno, è stato il papà del giovane. Allarmato poiché non riusciva a contattare il figlio telefonicamente, ha deciso di raggiungere la località Plazz, nei boschi di Tola, nel territorio comunale di Valdisotto. Li ha trovati come addormentati, nel letto, uno accanto all’altro. Denis non respirava più, ucciso molto probabilmente dal monossido di carbonio. Per la fidanzata deboli segni di vita. I soccorsi sono scattati intorno alle 16.30 di martedì pomeriggio: sul posto sono arrivati vigili del fuoco, 118 e carabinieri.

A provocare le esalazioni potrebbe essere stato il malfunzionamento di un camino a legna, ma a stabilirlo dovranno essere gli accertamenti disposti dalla Procura. La casa è stata posta sotto sequestro e sul corpo della giovane vittima verrà effettuata l'autopsia.