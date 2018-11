Gaetano e Miriam, fidanzati scomparsi: l'appello disperato dei familiari

Da venerdì pomeriggio non si hanno più notizie di Gaetano Scrima e Miriam Bruno. Il ragazzo, 21 anni, è uscito a bordo di una Toyota Aygo e non più rientrato. La ragazza, diciottenne di Bagheria, ha detto alla madre che andava da un'amica ma non l'ha mai incontrata. La notizia su PalermoToday