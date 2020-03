Filippo è scomparso nel nulla, l'ultimo avvistamento alla stazione: l'appello

Filippo Calvisio è scomparso. Di lui si sono perse le tracce da venerdì scorso, 28 febbraio: l'ultimo avvistamento è avvenuto alla stazione ferroviaria di Oulx, suo paese d'origine in provincia di Torino, dove il ragazzo - 29 anni - avrebbe preso un treno in direzione Bardonecchia. Qui è stato visto per l'ultima volta. Poi il nulla. Mistero fitto da tre giorni.

Filippo Calvisio di Oulx (Torino) è scomparso: le ultime notizie

Il padre del giovane ha presentato una denuncia di scomparsa alla stazione dei carabinieri di Sestriere. E le forze dell'ordine si sono subito attivate per le ricerche. La famiglia e gli amici sono preoccupati: Filippo Calvisio sarebbe uscito senza denaro, telefonino, bagagli e vestiti.

Sui social è stato anche diffuso un appello per aiutare nelle ricerche del ragazzo: "Se qualcuno dovesse vederlo o anche sentirlo, per favore avvisi immediatamente le forze dell’ordine - si legge -. Non lo si vede da venerdì mattina dalla stazione di Oulx, è in giro senza soldi, cambio di vestiti e cellulare, sono state allertate le forze dell'ordine, ma altri occhi in più fanno sicuramente bene".