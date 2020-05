Filippo Majo scomparso dopo una discussione in famiglia, l’appello della mamma a ‘Chi l’ha visto?”

Filippo Majo è scomparso da casa lo scorso 2 maggio. Da quella data la sua famiglia a Cortona (Arezzo) non ha più avuto sue notizie. Del caso si è interessata anche la trasmissione di Rai Tre “Chi l’ha visto?”. In collegamento telefonico ieri sera, la madre ha spiegato che il ragazzo si è allontanato dopo una discussione in famiglia.

“Filippo sta passando un periodo un po’ così, ci sono stati degli episodi di depressione e stress in famiglia. Dopo una discussione è scappato. Vorrei dire a mio figlio che noi gli vogliamo bene e che tutto si può risolvere, gli chiedo di farsi vedere in qualche modo e di tornare a casa così possiamo affrontare qualsiasi cosa e risolvere tutto”, ha detto la signora Elisabetta, mentre la regia del programma condotto da Federica Sciarelli mandava in onda le foto del ragazzo.

Filippo Majo, 21 anni, al momento della scomparsa indossava una maglia a collo alto nera, una felpa grigia con il cappuccio e pantaloni verde militare. È alto 1.70, ha i capelli neri e gli occhi castani.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il ragazzo, ha detto la madre, frequentava spesso la zona di Arezzo, ma potrebbe essere andato anche verso “Perugia, Roma o Firenze” e ci sarebbero tracce di lui in precedenza anche ad Empoli. La signora Elisabetta, con la voce rotta dall’emozione, ha poi rivolto un appello direttamente al figlio: “Filippo, se mi senti: torna a casa, noi ti vogliamo bene”.

Gallery