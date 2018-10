Filippo Zito è scomparso nel nulla, giorni d'angoscia: "Aiutateci a ritrovare zio"

I giorni passano, le paura cresce. Da più di una settimana, da otto giorni, non si hanno più notizie di Filippo Zito, 53 anni, scomparso dalla sua abitazione di Passo di Rigano, in provincia di Palermo. L’uomo in base a una prima e per forza di cose parziale ricostruzione si è allontanato da casa lo scorso 1° ottobre, un lunedì mattina. I familiari hanno presentato una denuncia ai carabinieri.

I parenti: "Non dormiamo da 8 giorni"

"Mio zio - racconta la nipote a PalermoToday - si è allontanato con una macchina Fiat 600 grigia metalizzata targata CF 424 RT. L'ultima volta l'ho vista domenica 30 settembre. Il giorno dopo è uscito di casa dicendo che doveva recarsi al suo negozio di frutta e verduta in via Castellana ma non è più tornato. Aspettiamo con tanta attesa una sua telefonata, ormai non dormiamo da 8 giorni. E' la prima volta che fa una cosa del genere. Ti prego zio, fatti vedere. Aiutateci a rintracciarlo".

Cosa indossava Zito al momento della scomparsa

Quando è svanito nel nulla Zito, che è alto un metro e 83 centimetri, indossava un paio di jeans scuri, scarpe nere e una maglietta marrone a righe. Leggi su PalermoToday