Furgone impazzito piomba in mezzo a due anziani seduti in giardino: salvi per miracolo

Sono stati secondi di terrore: tragedia sfiorata per questione di centimetri martedì sera, poco prima delle 19, a Filottrano, piccolo comune nell'Anconetano. Un furgone impazzito è piombato in un giardino a tutta velocità.

Una coppia di anziani era seduta davanti all’ingresso della propria abitazione: per loro, miracolosamente, solo lievi ferite. Alla guida del mezzo c’era un uomo, rimasto illeso, che poi è stato interrogato dai carabinieri di Filottrano per ricostruire la dinamica dello schianto, in via Imbrecciata.

I due ottantenni sono stati trasportati in ospedale: shock (comprensibile) a parte, le loro condizioni non destano preoccupazione.

Filottrano, il furgone in mezzo alle due sedie: anziani salvi per miracolo

Sono in corso indagini da parte dei carabinieri della locale stazione per chiarire la dinamica dell'incidente: a quel che si apprende il furgone impazzito dopo aver sfondato la recinzione, è piombato nel giardino, ha abbattuto delle piante e ha terminato la corsa contro l’abitazione, finendo proprio in mezzo alle due sedie su cui erano seduti gli anziani.

I due, nell’urto, sono caduti a terra e si sono procurati delle contusioni. Sul posto, allertati dai vicini, sono subito arrivati i mezzi di soccorso, con il 118 di Jesi e Filottrano.