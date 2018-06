"Polizia, hanno rapito un uomo". Agenti all'inseguimento, poi la verità: era un addio al celibato

Due uomini a volto coperto ne bloccano un altro in mezzo alla strada in via del Macello, a Perugia. Lo costringono urlando a salire su un furgone.

Un testimone assiste a tutta la scena. Preoccupatissimo, chiama subito al polizia che corre sul posto e insegue il furgone. Il mezzo viene bloccato: dentro tre italiani, tutti trentenni e incesurati.

Scattano i controlli e poi si scopre la verità: si trattava solo di uno scherzo, un gesto goliardico per festeggiare l'addio al celibato di un amico, l'uomo "rapito". Ma i poliziotti non ridono allo scherzo: tutti denunciati per procurato allarme.

