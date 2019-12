Si sveglia e trova tre ladri in casa sua: gli salta addosso e ne fa arrestare uno

Non ha esitato. Quando nel cuore della notte si è trovato davanti tre ladri, entrati in casa sua, ha bloccato uno dei tre malviventi dopo una violenta colluttazione. In via Gobetti a Fiorenzuola (Piacenza) poi sono arrivati i carabinieri, chiamati dal proprietario stesso. Gli altri due complici sono riusciti a far perdere le proprie tracce. Arrestato un cittadino magrebino, 31enne, in Italia senza fissa dimora.

Fiorenzuola: ladro arrestato in via Gobetti

Il proprietario si era svegliato all'improvviso per alcuni rumori sospetti. Quando ha acceso la luce in casa ha trovato tre uomini, entrati per rubare. Non ci ha pensato due volte e, mentre due scappavano, ha afferrato il terzo, riuscendo a bloccarlo dopo una colluttazione. Avvertito il 112 in breve è arrivata sul posto una pattuglia dei carabinieri di Carpaneto che hanno ammanettato l'uomo. I ladri erano entrati nell'abitazione passando dal garage. Si è poi scoperto che poco la banda "aveva fatto visita" anche nella confinante abitazione del suocero.