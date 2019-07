Il camion "si impenna" e rimane incastrato nel sottopassaggio

Un incidente singolare quello avvenuto questa mattina in via Giuliani Panciatichi, a Firenze, dove un mezzo pesante adibito al trasporto di materiale edile è rimasto incastrato all’ingresso di un sottopassaggio con la parte anteriore del mezzo sospeso in aria.

Secondo la prima ricostruzione della Polizia Municipale, l'autista non si sarebbe accorto che il braccio gru del camion era leggermente alzato. Così quanto il veicolo è arrivato a passare sotto l'impalcato il braccio è rimasto ''agganciato'' al sottopasso e, funzionando da leva, ha fatto impennare il camion che è finito incastrato.

I due occupanti del mezzo sono stati presi in carico dal personale sanitario del 118 intervenuto con due ambulanze. Sul posto sette unità e 3 automezzi, di cui una autogru, dei vigili del fuoco. Sul posto anche polizia municipale e carabinieri.

La circolazione è stata interrotta durante le operazioni di messa in sicurezza, al termine delle quali il personale dei vigili del fuoco ha provveduto alla verifica di eventuali parti di cemento armato distaccate a seguito della collisione del braccio della gru. Al termine delle operazioni è stata riaperta la circolazione veicolare.